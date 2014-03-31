В Крыму оккупанты задержали сына Куницына - «УДАР»
21:16, 31 марта 2014Политика
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Сегодня на железнодорожном вокзале Симферополя «самооборона Крыма» задержала сына народного депутата Украины от партии «УДАР» Сергея Куницына Алексея. Об этом сообщает пресс-служба партии «УДАР».
Сына Куницына поймали сепаратисты
«Он приехал на два дня в Крым и сегодня возвращался в Киев. На железнодорожном вокзале Симферополя к нему подошли представители «самообороны» и попросили предъявить паспорт. Его узнали по фамилии», - заявил Куницын.
По словам народного депутата, Алексея отвезли в ФСБ. «Я разговаривал с ним два часа назад. Его обещали допросить. Уже полтора часа он не отвечает на звонки", - сообщил Куницын.
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