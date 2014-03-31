В Крыму оккупанты задержали сына Куницына - «УДАР»

«Он приехал на два дня в Крым и сегодня возвращался в Киев. На железнодорожном вокзале Симферополя к нему подошли представители «самообороны» и попросили предъявить паспорт. Его узнали по фамилии», - заявил Куницын.

По словам народного депутата, Алексея отвезли в ФСБ. «Я разговаривал с ним два часа назад. Его обещали допросить. Уже полтора часа он не отвечает на звонки", - сообщил Куницын.