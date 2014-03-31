Российская власть продолжает избегать переговоров относительно Крыма - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в учебном центре Национальной гвардии Украины в селе Новые Петровцы Киевской области.

“К величайшему сожалению, Российская Федерация продолжает оккупацию в Крыму, и они уходят от решения конфликта переговорным путем. Мы готовы к переговорам, и на любых из них этот вопрос (Крым - УНИАН) будет стоять первым”, - сказал Турчинов.

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По его словам, аннексия Крыма является не только проблемой Украины, но и проблемой мира, поскольку создан прецедент, что таким же способом действовать может кто-либо.

В то же время Турчинов выразил убеждение, что период оккупации Россией Крыма будет иметь ограниченное время, и Украина останется целостным государством.

По его мнению, последующей российской агрессии не будет. Турчинов заверил, что “Украина готова сегодня себя защитить”.