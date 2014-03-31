После "охраны" Правым сектором с базы Медведчука исчезли более 30 картин

Гендиректор компании, которая принадлежит Виктору Медведчуку, заявил, что после охраны базы представителями "Правого сектора" с базы бесследно исчезли 28 картин и 6 икон, имеющих историческую и художественную ценность.

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На сайте МВД опубликовали фото картин, которые сейчас разыскивают. Все они созданы известными закарпатскими художниками. Больше всего среди пропавших работ - картин Иосифа Бокшая Иосифовича, который считается одним из самых известных и самых дорогих художников Украины, передает ТСН.

Стоимость его самых известных картин составляет от 25 до 40 тыс. долларов. Есть в коллекции несколько работ Адальберта Эрдели Михайловича, который славится не только своими работами, но и воспитанниками и последователями. Его работы оцениваются в 45-65 тыс. долларов.

Среди других пропаж одними из самых дешевых являются работы Сапатюка Михаила Михайловича - его работы можно приобрести за 500-600 долларов. Стоимость картин других художников на аукционах в среднем составляет от 1,5 до 6 тыс. долларов.

Фотографии пропавших икон на сайте не представлены. Известно, что все они написаны в 18-19 вв. три из них - это иконы "Божьей матери" - все в серебряных окладах. И еще три - иконы "Спасителя" - одна в золотом и две в серебряных окладах.