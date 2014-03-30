Порошенко уверен, что Украина через 10-11 лет Украина может стать членом ЕС

"Я не имею никаких сомнений, что через 10-11 лет, скажем, в 2025 году Украина может стать членом Европейского Союза", - сказал Порошенко в эфире "5 канала" в воскресенье, 30 марта.

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По словам Порошенко, сегодня в Европе восхищаются мужеством украинских героев и есть даже ощущение, что Европа задолжала Украине, передает ТСН.

"Этим обязательно нужно воспользоваться. Это окно возможностей будет открытое недолго. За этот короткий срок надо продемонстрировать решительный настрой в проведении реформ... для того, чтобы получить перспективу членства", - предостерег Порошенко.