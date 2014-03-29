Януковича, Азарова и еще 4 политиков исключили из ПР

13:53, 29 марта 2014
Политика
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Виктора Януковича, Николая Азарова, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Валерия Коновалюка и Андрея Шишацкого исключили из Партии регионов.

Януковича виключили з ПР / Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по телефону сообщил один из участников съезда Партии регионов, который проходит в Киеве.

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По его информации, из 406 делегатов, присутствующих на съезде, исключение указанных лиц не поддержали 45 человек, 28 воздержались.

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