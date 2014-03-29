Яценюк: Украина готова на равных вести экономические отношения с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы «Шустер LIVE» на Первом Национальном.

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«Что касается нашего сотрудничества (с Россией – УНИАН), рано или поздно надо будет садиться за стол переговоров… У нас есть западные партнеры, есть международное сообщество, давайте садиться к публичным переговорам. Что касается двусторонней торговли, мы готовы. У нас есть двусторонние соглашения, давайте их выполнять… Мы не разорвали ни одной двусторонней договоренности с Россией. Мы готовы к тому, чтобы на равных условиях далее вести экономические отношения», - сказал он.