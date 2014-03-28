Яценюк: Украина двигалась к банкротству последние 10 лет
22:39, 28 марта 2014Политика
41 0
Страна дошла до банкротства.
Украина двигалась к банкротству последние 10 лет / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы «Шустер LIVE» на Первом Национальном.
«Страна дошла до банкротства. Дошла ли она только за эти 4 года? За эти 4 года, вместо коррупции, был грабеж. Но двигались мы к этому постепенно последние 10 лет. Я и на себя эту вину беру, в том числе», - отметил премьер.
Читайте такжеВР відмовилася запобігти "фінансовій катастрофі", анонсованій Яценюком
Поэтому, по его словам, в парламент вчера был внесен пакет законов, «которым никто не будет аплодировать».
«Я им сам не аплодирую. Только другого выхода нет. У нас было два решения: плохое и очень плохое», - добавил Яценюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter