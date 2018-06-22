Резолюция ООН по Украине: Причины «воздержания»

За принятие этого исторического документа проголосовало символическое число государств – 100 (украинские блоггеры уже окрестили их «ООНовской сотней»), против – всего 11. Но были и те, кто воздержался – это представители 58 держав.

Среди тех, кто поддержал аннексию Крыма, помимо России, – верные соратники Кремля. Представители стран, готовых на многое, взамен на покровительство со стороны агрессивного «гиганта». А так же те, к кому у мирового сообщества и так слишком много претензий, чтобы воспринимать ситуацию в Украине «близко к сердцу». В частности, среди стран, не поддержавших резолюцию ООН: Белоруссия, Армения, Куба, Северная Корея, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве, Боливия и Никарагуа.

Принимая во внимание естественный для современной дипломатии богатый инструментарий непосредственного давления на второстепенных и третьестепенных членов ООН со стороны Российской Федерации, интересно отметить те мотивы, которые стояли за позицией некоторых воздержавшихся государств. По итогам Генассамблеи стало понятно, что вариант «воздержался» может иметь и скрытый смысл.

Такое отношение к голосованию стало свидетельством разнообразных факторов: нерешительности, моральных и материальных обязательств, демонстрации зависимости, копания в собственной истории и территориальной удаленности от Украины – объекта резолюции. Так что же стояло за голосами тех, кто «воздержался»?

Российские обозреватели, скорее всего, будут с видимым удовольствием указывать на то, что количество проголосовавших «за» всего лишь вдвое больше, но, если разделить 58 стран по группам, получится довольно-таки занимательная картина.

Африка надеется на соблюдение нейтралитета по своим конфликтам

Так, значительную часть «воздержавшихся» составляют африканские страны, решив устраниться от принятия категорического решения, касающееся очень далекого для них региона. Скорее всего, такая точка зрения была коллективной и вызвана исключительно нежеланием активного вмешательства в жизнь других стран-партнеров по ООН. Позиция, в принципе, понятна и, по-своему, логична. В случае непредвиденных обстоятельств, Ботсвана, Гамбия, Кения, Лесото, Намибия, Руанда, Свазиленд и ряд других государств могут рассчитывать, если не на равнодушное отношение к своим собственным проблемам, то, по крайней мере, на соблюдение нейтралитета в процессе их решения. Количество в этих странах военных конфликтов на религиозной, этнической и политической почве на протяжении 20-го и в начале 21-го века, позволяют предположить, что весьма скоро некоторые из африканских «воздержавшихся» будут рассчитывать на схожую позицию государств-членов ООН по отношению к их проблемам.

Позиция некоторых островных государств, таких как Сент-Китс, Сент-Винсент и Гренадины, не особо интересна для анализа. Позабавили, разве что, результаты голосования Фиджи и Науру – весьма важных, если учитывать личные визиты главы МИД РФ Лаврова. Тем не менее, в отличие от ситуации с Абхазией, в этот раз они решили «воздержаться», а не поддерживать независимость Крыма по результатам псевдореферендума.

Азия нашла «золотую середину» ради собственных границ

Группа Азиатских государств удивила своим однообразным отношением к ситуации. Ведь среди десятков «воздержавшихся» не нашлось ни одной страны, у которой не было бы территориальных претензий или споров со своими соседями. За примерами далеко ходить не нужно, ведь во время голосования воздержались Пакистан и Индия, территориальные споры которых уходят корнями в историю. Длящийся с 1947 года Кашмирский конфликт фактически предопределил их позицию по резолюции. Так как голосование «за» или «против» любой из этих стран, могла бы привести к развитию новых конфликтных ситуаций внутри государств и усугубить ситуацию на границах.

У Индии существуют и территориальные споры с Непалом, представитель которого также решил «воздержаться» и просто понаблюдать за ситуацией, видимо, помня о своем довольно зыбком сближении с Китаем. Можно предположить, что позиция Индии, как значимого партнера РФ, удивила верхушку российской власти. Тем не менее, голосование в ГА ООН продемонстрировало, что каждая страна остается при своих государственных интересах. И представителям Индии, равно как и Китая (у которого существуют территориальные споры с КНДР, Тайванем, Бутаном), важно оставить себе маржу для последующих действий в приграничье.

Голосуя «за», Индия, Пакистан, Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа признавали бы несправедливыми и свои собственные территориальные претензии. Как бы косвенно от них бы отказались. Но к такому развитию событий, эти государтсва, по всей видимости, не готовы. В то же время, голосуя «против», они рисковали бы спокойствием собственных стран и могли бы рассчитывать на вполне ощутимую реакцию радикалов. Таким образом, поиск «золотой середины» увенчался успехом и, возможно, именно сегодня для каждой из этих стран вариант «воздержался» оказался более уместным, чем когда бы то ни было.

Предложив создать международный координационный механизм для политического решения украинской ситуации, Китай также продемонстрировал желание влиять на судьбу своих кредитных проектов на территории Украины. Территории в том виде, в котором она существовала на момент подписания соответствующих украинско-китайских соглашений. Кроме того, не будем забывать и о стратегических замыслах Китая по наращиванию доминирования. И в этих планах Россия, при определенных обстоятельствах, может стать для Поднебесной поддержкой в борьбе за экономическое и геополитическое превосходство со странами Запада.

Латинскую Америку устраивают два фронта для сотрудничества

Не исключено, что Бразилия и ЮАР также держат в уме стратегические планы взаимодействия с РФ в контексте БРИКС. Но «против» голосовать не решились. Видимо, это было не с руки державам, заслужившим право на проведение Чемпионатов мира по футболу и, в этой связи, обязанным показывать мировому сообществу свою прогрессивность и защиту демократических ценностей.

Некоторые страны Латинской Америки, кроме Бразилии, тоже не вызвали удивление своим голосованием. Аргентина, Эквадор, Уругвай и другие становятся активными игроками в мире большой политики и экономики, находятся в поиске новых партнеров, среди которых выгодно отличается РФ. Дело в том, что, расширяя зоны своего влияния, Россия давно обратила внимание на эти страны Латинской Америки. Поэтому последним открыто вступать в конфронтацию со своим партнером по большому бизнесу, конечно, не хотелось, да и вряд ли представлялось возможным. Тем не менее, активно сотрудничая с Украиной, представители этой группы не выступили и в поддержку захвата Крыма Россией. Несмотря на пока незначительный товарооборот между Украиной и странами Латинской Америки, у нас всегда были исключительно крепкие партнерские взаимоотношения, а украинская диаспора в Аргентине относится к наиболее многочисленным в мире.

Среди тех, кто отказался принимать участие в голосовании, были и «страны-сюрпризы». Нельзя не согласиться с бывшим консулом Украины в Турции Богданом Яременко, который на своей страничке в Facebook, написал, что отказ от голосования Израиля может, впоследствии, еще больнее ударить по нему, чем по Украине. Хотя Украина тоже не всегда была последовательной по отношении к этой стране. Также Яременко считает, что отказ от голосования Таджикистана – как раз тот случай, когда страна проявила характер. Также поступили Узбекистан и Казахстан, которые, возможно, встали на путь выхода из-под активного влияния РФ и навязывания им своих правил игры.

Как бы там ни было, открытым остается вопрос, насколько сама система безопасности под эгидой ООН актуальна в сегодняшних реалиях. «Сегодняшняя резолюция ООН дала понять: мир не примет незаконную аннексию Россией Крыма», - написала в своем Твиттере постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

Тем не менее, Россия еще накануне голосования, устами замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, заявила, что, в случае принятия резолюции, такое решение «никакого воздействия на нашу позицию по этому вопросу (по украинскому кризису и вопросу присоединения Крыма к России – УНИАН) иметь не будет».

Большая политическая игра продолжается, и, по всей видимости, сегодня имел место лишь очередной раунд, в котором проигравшая сторона себя таковой не считает, а остальные игроки берут тайм-аут, чтобы определится со своими следующими действиями.

Евгений Матюшенко, Александра Засморжук