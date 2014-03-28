Россия начинает процесс денонсации ряда соглашений с Украиной по ЧФ

13:49, 28 марта 2014
Политика
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Россия начинает процесс денонсации ряда двусторонних российско-украинских документов, в том числе соглашения между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, а также о статусе и условиях пребывания ЧФ, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия денонсирует договора с Украиной

В пятницу президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания, по словам Пескова, обсуждались текущие вопросы международной повестки дня.

Об этом пишет РИА Новости.

«Наряду с этим на совещании было принято решение о начале процесса денонсации ряда двусторонних российско-украинских документов, а именно - соглашения между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, подписанного в Киеве 28 мая 1997 года; соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанного в Киеве 28 мая 1997 года; соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, подписанного в Киеве 28 мая 1997 года; соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года", - сказал Песков.

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