Под Раду пришел "Правый сектор" и активисты с плакатами против насилия (онлайн-трансляция)

Возле здания Верховной Рады Украины собралось несколько сот митингующих. Как передает корреспондент Радио Свобода, на митинге присутствуют представители «Правого сектора», а также активисты с плакатами в руках: «Правый сектор», купи себе мозги», «Делаешь насилие - помогаешь Путину!» и т.д.

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Ситуация вокруг здания спокойная. Охрану территории вокруг осуществляет самооборона Майдана.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 марта, около тысячи людей, в основном представителей «Правого сектора», требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова по факту гибели одного из лидеров движения Александра Музычка. Штурма не было. Вернуться под Раду пообещали в пятницу утром.