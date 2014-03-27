Путин заговорил об ответственности за двойное гражданство

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с членами Совета федерации РФ.

”Теперь законодательство о гражданстве. Да, я согласен в том, что мы вполне должны и имеем право знать, кто живет в России, чем занимается. Конечно, тот пример, который вы сейчас привели по поводу клятвы людей, принимающих иностранное гражданство, не должен остаться без внимания”, - сказал Путин.

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”Но здесь тоже нельзя перестараться, и ответственность не должна быть чрезмерной, хотя, конечно, такая ответственность должна быть. Самое главное, чтобы мы фиксировали это состояние. А ответственность – это уж вы подумайте вместе с депутатами Госдумы и с правительством”, - добавил он.

Перед этим член Совета Федерации Андрей Клишас, говоря о том, как регулируется институт гражданства во многих государствах, заявил, что во многих странах есть клятва.

”В Великобритании – клятва верности британской короне, или клятва в Австралии, или в Соединенных Штатах. Буквально два слова из присяги Соединенных Штатов: ”Торжественно, добровольно и без каких-либо скрытых колебаний настоящим я под клятвой отказываюсь от верности любому иностранному государству. Мои преданность и верность с этого дня направлены к Соединенным Штатам Америки”, - отметил он.

При этом Клишас подчеркнул, что необходимо ввести нормы законодательства, которые позволили бы Российской Федерации как минимум получать уведомление от граждан, которые имеют паспорта других государств.

По его словам, это должно быть требование закона, когда такого рода уведомления направлялись бы, допустим, в Федеральную миграционную службу, которая осуществляет политику в данном вопросе.

”А за сокрытие факта о наличии иностранного гражданства можно было бы установить и уголовную ответственность, я не думаю, что очень жесткую, но, во всяком случае, ответственность, которая была бы в виде обязательных работ. Мне кажется, что это уже достаточно серьезный стимул. Мне кажется, такого рода подход был бы вполне обоснованным”, - подчеркнул он.