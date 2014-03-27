Украина планирует сократить штат своего посольства в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, отвечая на вопрос журналистов.

“Правда то, что штат Посольства Украины в РФ планируется сократить, но неправда, что это будет сделано на 75%”, - сказал Перебыйнис.

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Он отметил, что такое сокращение произойдет в ближайшее время, назвав это естественным мероприятием.

“Уровень двусторонних отношений Украины из РФ, учитывая известные события, значительно сократился. Поэтому мы будем сокращать количество дипломатов, которые работают в Посольстве в Российской Федерации”, - сказал Перебыйнис.

В то же время он отметил, что это никоим образом не коснется защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом, в том числе в РФ, поскольку на консульском направлении такие сокращения не планируются.