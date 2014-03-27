Богомолец не хватило денег на участие в выборах Президента

11:16, 27 марта 2014
Политика
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Общественный деятель, врач, активистка Майдана Ольга Богомолец намерена баллотироваться на пост президента Украины, но у нее нет всей суммы, которую необходимо внести в качестве залога (2,5 млн грн) для регистрации кандидатом. 

Богомолец не хватает денег на подачу своей кандидатуры

Об этом в четверг, 27 марта, она сообщила журналистам у здания Центральной избирательной комиссии.

«Остаток денег собирают друзья, и я надеюсь, что до конца дня мы сможем собрать необходимую сумму. Я благодарю всех тех, кто откликнулся через интернет», – заявила Богомолец.

Как пишет НБН, она также рассказала, что в ЦИК ей пояснили: документы необходимо сдавать одним пакетом. В случае, если не будет подтверждения внесения залоговой суммы, то активистку Майдана не будут регистрировать как кандидата в президенты Украины.

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Напомним, выборы состоятся 25 мая. Окончание срока подачи документов – 4 апреля.

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