Богомолец не хватило денег на участие в выборах Президента
11:16, 27 марта 2014Политика
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Общественный деятель, врач, активистка Майдана Ольга Богомолец намерена баллотироваться на пост президента Украины, но у нее нет всей суммы, которую необходимо внести в качестве залога (2,5 млн грн) для регистрации кандидатом.
Богомолец не хватает денег на подачу своей кандидатуры
Об этом в четверг, 27 марта, она сообщила журналистам у здания Центральной избирательной комиссии.
«Остаток денег собирают друзья, и я надеюсь, что до конца дня мы сможем собрать необходимую сумму. Я благодарю всех тех, кто откликнулся через интернет», – заявила Богомолец.
Как пишет НБН, она также рассказала, что в ЦИК ей пояснили: документы необходимо сдавать одним пакетом. В случае, если не будет подтверждения внесения залоговой суммы, то активистку Майдана не будут регистрировать как кандидата в президенты Украины.
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Напомним, выборы состоятся 25 мая. Окончание срока подачи документов – 4 апреля.
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