Кабмин предлагает парламенту назначить Козаченко вице-премьером

Соответствующий документ зарегистрирован сегодня за № 4577, сообщает официальный сайт ВР.Читайте такжеКабмин внес в ВР законопроект об изменениях в бюджет на 2014 год

Главным комитетом по рассмотрению проекта определен Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Также документ должен рассматриваться в комитетах по вопросам бюджета и по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Сопроводительные документы к проекту постановления на сайте ВР не обнародованы.