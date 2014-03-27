Кабмин предлагает парламенту назначить Козаченко вице-премьером
10:42, 27 марта 2014Политика
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект постановления о назначении Леонида Козаченко на должность вице-премьер-министра.
Кабмин предлагает парламенту назначить Козаченко вице-премьером
Соответствующий документ зарегистрирован сегодня за № 4577, сообщает официальный сайт ВР.Читайте такжеКабмин внес в ВР законопроект об изменениях в бюджет на 2014 год
Главным комитетом по рассмотрению проекта определен Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Также документ должен рассматриваться в комитетах по вопросам бюджета и по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Сопроводительные документы к проекту постановления на сайте ВР не обнародованы.
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