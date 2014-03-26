Ромпей назвал санкции ЕС и США против России поощрением к решению кризиса в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ромпей заявил на совместной пресс-конференции с Президентом США Бараком Обамой и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу после завершения саммита США ЕС.

”Санкции - это не наказание, это не месть. Санкции - это поощрение к дипломатическому и политическому урегулированию с уважением к международным нормам”, - сказал Ромпей.

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Баррозу подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон находятся в тесной координации относительно санкций против России.

”Мы стоим вместе в защите наших общих ценностей - мира, свободы, прав личности, верховенства права и уважения к международным нормам. ЕС и США работают вместе, чтобы удостовериться, что неприемлемые действия будут иметь последствия”, - сказал Баррозу.

”И мы работаем вместе над вопросами Ирана или ближневосточного мирного процесса, но с недавних пор и относительно кризиса в Украине. Мы готовы не только оберегать и поддерживать независимость и процветание Украины, но также давать понять, что определенный тип неприемлемого поведения (со стороны России) не может продолжаться дальше”, - прибавил Баррозу.