МВД готово привлечь общественность к расследованию дела Музычко - Аваков

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Министр отмечает, что МВД готово допустить к оценке результатов этого расследования уполномоченного представителя от общественности. Как вариант он предлагает кандидатуры журналистов Мустафы Наема, Сергея Лещенко, общественных деятелей Юрия Луценко, Евгения Захарова или любого другого кандидата, которого предложит общественность.

«Учитывая большой общественный резонанс спецоперации МВД по задержанию Александра Музычко, его гибели в результате перестрелки с милицией - принято решение опубликовать максимально подробную хронологию событий той ночи», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, принято решение сделать максимально прозрачными результаты служебного расследования по проверке правомерности применения оружия сотрудниками милиции.

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«При этом я настаиваю на том, что сегодня любой человек, в руках которого находится незарегистрированное оружие, оказывает вооруженное сопротивление милиции - является правонарушителем. Независимо от цвета партийного флага или провозглашаемых лозунгов. Как бы он себя не называл, какой бы личиной не прикрывался - хоть «Правым сектором», хоть «Самообороной Майдана». Каждый преступник должен быть и будет разоружен и привлечен к ответственности строго по закону. Иначе мы порядок на улицы страны не вернем», - пишет министр.

«Во-вторых. Угрожают бандиты министру? Я этот вызов принимаю. И готов принять любой вызов, потому что такова моя должность сегодня и ответственность перед страной. И в дальнейшем моя позиция будет достаточно жесткой к бандитам, к тем, кто с оружием в руках нарушает порядок», - добавил он.

«Тем, кто бегает с автоматами в руках по лесам, обкладывая данью янтародобычу, тем, кто нападает на частные дома и рейдерит предприятия – скажу – вы не патриоты – вы мародеры. Тот патриот, кто стоит с оружием в руках на материковых заставах Крыма или на блокпостах вдоль восточной границы! Тот патриот, кто строит новую украинскую армию – а не дает ежедневные поводы для русской пропаганды дискредитировать Украину на весь мир и оправдывать оккупацию», - считает министр.

Аваков также обращается к защитникам бандитов с автоматами в руках: «Хотите, чтобы страна превратилась в Сомали с вооруженными бандами, делящими власть? Кремль этого хочет точно! Путин этого добивается! Я же буду прилагать все силы, чтобы этого не было. Надо будет действовать жестко – буду действовать жестко. Это требование времени и это обеспечит интересы подавляющего большинства людей в стране».

Министр обнародовал также хронологию событий по задержанию Музычко по рапорту ГУБОЗ: "25 марта 2014 года в Ривненской области проведена операция по задержанию и обезвреживанию членов организованной преступной группировки, действовавшей на территории Ривненской и соседних областей. В возникшей перестрелке был смертельно ранен лидер ОПГ Александр Музычко.

Сведения об открытии криминального производства в отношении Музычко Александра Ивановича по признакам криминальных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов) УК Украины внесено в Единый реестр досудебных расследований 27 февраля 2014 г.».

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По словам Авакова, 8 марта Музычко был официально уведомлен о подозрении в совершении противоправных действий. «Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый скрывается от следственных органов, меняет места пребывания, перемещается с охраной и оружием, и представляет опасность для окружающих. В тоже время, противоправная деятельность ОПГ продолжается. Исходя из этой информации, уже 9 марта Музычко был объявлен в розыск», - отмечает глава МВД.

По его словам, розыскные мероприятия проводились силами Главного управления по борьбе с организованной преступностью. А операция по задержанию – ГУБОП и спецподразделением «Сокол».

«Операция по задержанию несколько раз откладывалась из-за опасности того, что случайные люди могли оказаться на линии огня, поскольку и сам Музычко и его охрана носили оружие открыто и в боевой готовности. Кафе «Три карася» в городе Ривне было выбрано местом проведения операции именно потому, что подозреваемый находился в отдельном павильоне, а значит, риск случайных жертв или захвата заложников был минимальный. При этом павильон охраняли два, вооруженных автоматом Калашникова и пистолетом, человека, рядом стоял автомобиль с включенным двигателем, водитель которого держал в руках пистолет. Эти люди и были первыми, кого отработал «Сокол». Все они были обезврежены очень быстро и профессионально. И все-таки это дало Александру Музычко несколько секунд, чтобы сориентироваться и отреагировать на ситуацию. Он выскочил в окно в задней стене павильона и бросился бежать вверх по холму, петляя в кустах. На бегу он сумел выстрелить два раза на поражение в сотрудника «Сокола», который возглавлял первую пятерку. Оба выстрела попали в цель. Одна пуля срикошетила от каски и попала в правое плечо, вторая пробила погон. В ответ на эти выстрелы сотрудники милиции произвели два прицельных выстрела по ногам убегавшего. И только после этого захромавшего Александра Музычко удалось догнать и сбить с ног. При этом во время борьбы прозвучал сначала один, а потом еще два глухих выстрела – пистолет находился под лежащим человеком и потому понять, куда он целился было невозможно», - информирует Аваков.

По его словам, «только после того, как бойцам «Сокола» удалось вывернуть руку с пистолетом, отобрать его у подозреваемого и надеть наручники, они обратили внимание, что у него на одежде кровь. Когда они разрезали футболку, то увидели два ранения в область сердца».

«Раненый был жив и потому сотрудники милиции вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. К месту происшествия немедленно, еще до приезда кареты «скорой помощи» и оперативной группы, подъехало несколько автомобилей, пассажиры которых вели себя очень агрессивно. Бойцам спецподразделения пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы их остановить. Приехавшие врачи констатировали смерть раненого», - отметил Аваков.

Он добавил, что «к моменту приезда оперативной группы, к кафе «Три карася» съехалось не менее 15 автомобилей с вооруженными и агрессивно настроенными людьми, которые угрожали сотрудникам милиции физической расправой. В виду явного намерения отбить задержанных, сотрудники милиции приняли решение о транспортировке их под усиленной охраной в Киев. При этом была предпринята попытка погони за кортежем, пресеченная силами сотрудников милиции».

По словам главы МВД, один из сотрудников спецподразделения «Сокол», который принимал участие в спецоперации, отметил, что «Музычко действовал очень профессионально, мгновенно ориентировался, очень грамотно начал уходить от погони и, не смотря на очень большой вес, был в отличной физической форме. А тот факт, что он на бегу, в темноте, смог точно прицелиться в отблеск, который дали очки на шлеме, и попасть в голову нашего бойца, говорит об отличной специальной подготовке и большом навыке ведения боя».

В ходе проведенной операции задержаны трое граждан, которые подозреваются в участии в организованной преступной группировке, лидером котором был дважды судимый Музычко, известный также как Сашко Билый. Все задержанные находятся в Киеве в изоляторе временного содержания, и в ближайшее время суд изберет в их отношении меру пресечения, отметил Аваков.

«Раненый боец спецподразделения «Сокол» перенес операцию, угрозы для жизни нет", - добавил министр.