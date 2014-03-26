В Крыму создают органы МВД России
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев во вторник, 25 марта, подписал приказ о создании российских органов внутренних дел в Крыму и Севастополе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом МВД России № 175 от 25 марта 2014 года в новых субъектах создаются территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
"В соответствии с этим приказом формируются Министерство внутренних дел по Республике Крым и подчинённые ему территориальные органы МВД России на районном уровне, а также управление МВД России по городу Севастополю и подчинённые ему территориальные органы МВД России на районном уровне и Симферопольский линейный отдел МВД России на транспорте, подчиненный Министерству внутренних дел Российской Федерации.
Продолжается активная работа по формированию органов внутренних дел МВД России в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.