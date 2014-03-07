Нацсовет призвал провайдеров воздержаться от ретрансляции каналов «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета»

Несмотря на обращение Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины от 6 марта 2014 года № 242/2-5-1 и решение СНБО от 1 марта 2014 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины», Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призывает провайдеров программной услуги временно воздержаться от ретрансляции в своих сетях передач телеканалов «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР Планета» до приведения их программ в соответствие с требованиями украинского законодательства. Государство должно стабилизировать ситуацию во всех регионах и обеспечить интересы всех общин, передает Телекритика.

Мы просим зрителей всех регионов украинского государства отнестись с пониманием к временному шага, который продлится до урегулирования ситуации. Мы полагаемся на гражданскую ответственность всех участников украинского медиа-рынка. Мы верим, что совместными усилиями этого удастся достичь быстро.

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Для Украины принципиально важно оставаться демократическим государством с открытым информационным пространством и плюрализмом СМИ. Прежде всего важным является обеспечение украинского законодательства и суверенитета государства, а в дальнейшем мы сможем не только соблюсти все требования Европейской конвенции о трансграничном телевидении, но и урегулировать ситуацию с трансляцией российских каналов на территории Украины.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Напомним, 6 марта Совет национальной безопасности и обороны призвала Нацсовет собраться на заседание и рассмотреть ситуацию, сложившуюся в информационном пространстве и угрожает национальной безопасности, в частности, ситуацию с российскими телеканалами, которые ведут информационную войну против Украины.

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В ответ члены Нацсовета Лариса Мудрак и Ирина Опилат заявили, что не существует законодательных механизмов для сдерживания российских каналов. Они выразили готовность собраться в любой момент, хотя помещение Нацсовета, по их словам, заняты протестующими. В то же время члены Нацсовета считают, что решение органа, которому парламент выразил недоверие, не будут поддержаны медийным сообществом.