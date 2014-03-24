Украинские военнослужащие в Крыму еще не получали приказа покинуть места дислокации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время прямого включения сообщил руководитель Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев, комментируя соответствующее решение СНБО.

“Что касается ситуации в Крыму, то, насколько мне известно, на этот час приказ войскам стоять. Этот приказ озвучил министр обороны и о другом приказе я пока еще не слышал”, - сказал Селезнев.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение поручить Министерству обороны провести передислокацию воинских частей в Крыму.

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Также СНБО поручил Кабмину провести эвакуацию семей военнослужащих, для которых есть реальная угроза их жизни и здоровью.