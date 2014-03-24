США и Европа едины в том, чтобы Россия заплатила за свои действия в Крыму - Обама

Кроме того, Барак Обама подчеркнул, что США и Европа едины в намерениях поддерживать украинскую власть и народ.

Читайте такжеОбама заверил, что дипломатические отношения между США и Россией продолжаются

Президент США также назвал союзников Вашингтона по НАТО ближайшими партнерами на мировой арене и заявил, что Европа является краеугольным камнем американского взаимодействия с миром, сообщает Радио Свобода.

В рамках своего европейского турне Обама должен также поехать в Гаагу, где открывается саммит ядерной безопасности.

Кроме того, президент США примет участие в экстренной встрече лидеров стран «Группы семи», на котором должны обсудить украинский вопрос.