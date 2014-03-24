США и Европа едины в том, чтобы Россия заплатила за свои действия в Крыму - Обама

13:56, 24 марта 2014
Политика
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США и Европа едины в том, чтобы Россия поплатилась за свои действия в Крыму, заявил американский президент Барак Обама после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте в Амстердаме.

Обама вкотре засудив дії РФ в Криму / REUTERS

Кроме того, Барак Обама подчеркнул, что США и Европа едины в намерениях поддерживать украинскую власть и народ.

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Президент США также назвал союзников Вашингтона по НАТО ближайшими партнерами на мировой арене и заявил, что Европа является краеугольным камнем американского взаимодействия с миром, сообщает Радио Свобода.

В рамках своего европейского турне Обама должен также поехать в Гаагу, где открывается саммит ядерной безопасности.

Кроме того, президент США примет участие в экстренной встрече лидеров стран «Группы семи», на котором должны обсудить украинский вопрос.

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