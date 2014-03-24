Во Львов прибыла делегация ПАСЕ
В воскресенье, 23 марта, вечером во Львов прибыла делегация Парламентской ассамблеи совета Европы во главе с Президентом ПАСЕ Анной Брассер.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, сегодня, 24 марта, запланирована встреча делегации с руководством области, депутатами Львовского областного совета, а также с руководителями общественных организаций Львовской области.
«Делегация в составе 15 человек уже побывала в столице, а также в Донецке. По словам Анны Брассер, цель визита в Украину – получить наиболее полную информацию об общественно-политической ситуации в стране», - информирует пресс-служба.
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В январе ПАСЕ провела заседание, на котором приняла декларацию о важности территориальной целостности Украины, в апреле запланировано еще одно слушание по украинскому вопросу.