Аксенов говорит, что свет в Крыму будет по графику

"В худшем случае мы перейдем на почасовую подачу электроэнергии по специальному графику. Большую часть проблемы мы снимем за полтора месяца", - написал он в своем Твиттере.

По его словам, Крым был готов к такому повороту событий.

"Будет экономия в потреблении, но никакой катастрофы, кризиса или коллапса у нас не будет точно!", - написал Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму началось массовое отключение электричества.

В компании ДТЕК-Крымэнерго объяснили, что отключение электричества произошло вследствие серьезной поломки высоковольтной сети.

В свою очередь, вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, заявил, что Украина вполовину сократила поставки электроэнергии в Крым.

Ранее спикер ВРУ, и.о. президента Александр Турчинов потребовал освободить удерживаемых в Крыму украинских граждан, пригрозив принять меры надлежащие меры, в том числе и "технологического характера".