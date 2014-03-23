29 марта в Крыму пройдет внеочередная сессия Курултая крымскотатарского народа

20:14, 23 марта 2014
Политика
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29 марта в Крыму пройдет внеочередная сессия Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

меджлис / gazeta.lviv.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Меджлиса.

Информация о месте, времени и порядке внеочередной сессии Курултая будут опубликованы позже.

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