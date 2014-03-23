Яценюк обсудил ситуацию вокруг АР Крым с делегацией Конгресса США

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров, Айотт отметила, что визит делегации Конгресса является очередным свидетельством прочной поддержки и солидарности США с украинским народом.

В контексте обсуждения ситуации вокруг Автономной Республики Крым премьер - министр подчеркнул необходимость скоординированных усилий международного сообщества для остановки российской агрессии против Украины.Читайте такжеЯрема: Украина ждет от Конгресса США принятия более действенных мер против российского агрессора

В свою очередь Айотт сообщила о намерениях Сената США уделять приоритетное внимание ситуации в Украине. Среди дальнейших конкретных шагов - утверждение Сенатом программы финансовой помощи Украине, а также рассмотрение дальнейших санкций против Российской Федерации.

Во встрече также приняли участие сенатор Джозеф Доннели и член Палаты представителей Стивен Линч.