Лукашенко хочет помочь Украине с президентскими выборами и обещает налаживать отношения с новой властью

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с журналистами после голосования на выборах депутатов Мингорсовета, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь,

«Украина должна остаться неделимым и внеблоковым государством. Если завтра в Украине высадится НАТО, это для нас категорически неприемлемо», - подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что создание в Украине отдельных субъектов федерации может привести к дальнейшей эскалации конфликта в обществе.

«Вы же знаете, что такое будет федерация. Федерация – это пианино, на котором будут играть, с одной стороны, одни силы, с другой – другие силы, в том числе внешние. Это навсегда дестабилизирует обстановку», - сказал Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко в шутку объяснил, что нужно сделать Украине для преодоления кризиса

По его словам, надо помочь Украине разобраться с этими проблемами.

«В частности необходимо помочь Украине провести нормальные президентские выборы. Не верю, что в этой ситуации можно провести нормальные выборы. Когда там действует несколько силовых групп и подразделений, а чтобы вы знали, у каждого крупного политика там группа боевиков от 150 до 1000 человек, вооруженных, давно вооруженных. Если туда подбросить искру, будет жарко всем: и нам, и россиянам, и Западу. То, что в Крыму произошло, это будут еще цветочки. Будет намного страшнее и хуже, если произойдет эскалация этого конфликта, а еще хуже, если он будет законсервирован. Это значит, когда-то взорвется», - отметил Лукашенко.

При этом он считает, что украинский народ должен сам в спокойной обстановке определиться, с какой властью жить дальше.Читайте такжеЛукашенко о коррупции: Только идиот после событий в Украине не сделает выводов

«Беларусь будет сотрудничать и налаживать отношения с новоизбранной украинской властою. У нас живет один из таких людей, которого свергли (Курманбек Бакиев – УНИАН). И сегодня на его месте сидит человек, с которым мы общаемся и принимаем решения. Это я про Кыргызстан. С Украиной мы обречены жить вместе и будем выстраивать отношения с тем правительством, которое выберет народ Украины», - подчеркнул Лукашенко.