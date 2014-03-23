Ярема: Украина ждет от Конгресса США принятия более действенных мер против российского агрессора

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенаторами Келли Ейотт, Джо Донелли и конгрессменом Стивеном Линчем. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джефри Пайетт, сообщает пресс - служба Кабмина.Читайте такжеРоссии может грозить долговременная "изоляция и стагнация" – МИД Британии

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и незаконные действия Российской Федерации в отношении аннексии полуострова Крым.

По словам Яремы, украинское правительство делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирным путем.

«В то же время подписание Владимиром Путиным соглашения о включении Крыма в состав Российской Федерации вызывает большую обеспокоенность», - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что, учитывая это, Украина ожидает от Конгресса США принятия более действенных мер против агрессора.

Ярема заверил представителей Конгресса США в том, что Украина высоко ценит поддержку США в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности украинского государства.