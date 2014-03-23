Адвокат экс-главы наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» сообщает, что его не пускают к подзащитному
17:21, 23 марта 2014Политика
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Адвоката задержанного экс-председателя наблюдательного совета ПАО «Брокбизнесбанк» Дениса Бугая не допускают к его подзащитному.
life.zp.ua
Об этом сообщил сам адвокат Александр Лукьянченко.
По его словам, он сегодня с 13:30 находится на контрольно-пропускном пункте СИЗО СБУ, расположенного в Аскольдовом переулке в Киеве. Но дежурный офицер без каких-либо объяснений отказывает во встрече с доверителем.
Адвокат отметил, что на место был вызван наряд милиции и составлен соответствующий протокол о нарушении прав Бугая и его защиты.
Как сообщал УНИАН, Бугай задержан 20 марта в качестве ключевого участника преступной группировки Сергея Курченко и подозреваемого в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины.
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