Адвокат экс-главы наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» сообщает, что его не пускают к подзащитному

Об этом сообщил сам адвокат Александр Лукьянченко.

По его словам, он сегодня с 13:30 находится на контрольно-пропускном пункте СИЗО СБУ, расположенного в Аскольдовом переулке в Киеве. Но дежурный офицер без каких-либо объяснений отказывает во встрече с доверителем.

Адвокат отметил, что на место был вызван наряд милиции и составлен соответствующий протокол о нарушении прав Бугая и его защиты.

Как сообщал УНИАН, Бугай задержан 20 марта в качестве ключевого участника преступной группировки Сергея Курченко и подозреваемого в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины.