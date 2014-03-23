Пограничники усиленно проверяют выезжающих из Крыма

Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники осуществляют тщательную проверку транспортных средств и документов лиц, следующих из Крыма.

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По имеющейся информации, лица, следующие в другие регионы Украины с целью дестабилизации ситуации, могут иметь при себе и использовать действительные паспорта граждан Украины.

Пропуск транспортных средств в АРК со стороны российских оккупационных сил возобновлен.

Как ранее сообщалось, 22 марта так называемая «самооборона Крыма» приостановила пропуск транспортных средств с территории Крыма и в обратном направлении.