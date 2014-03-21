Оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на семьи украинских пограничников
16:34, 21 марта 2014Политика
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В Крыму украинским пограничникам продолжают угрожать оружием и оказывают психологическое давление не только на них, но и на членов их семей.
Окупанти продовжують чинити психологічний тиск на сім'ї українських прикордонників / REUTERS
Как уже сообщалось, агрессоры ставят ультиматум о выселении семей пограничников из служебных квартир, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.Читайте такжеПограничники заявляют, что военные РФ угрожают оружием и выселяют семьи из служебных квартир
Кроме того, получена информация, что сотрудники ФСБ и представители так называемой «самообороны Крыма» осуществляют в городе Керчь обход местожительств пограничников вне границ военных городков. Они проверяют, выехали ли пограничники, которые не дали согласия перейти на сторону новосозданной крымской власти, в Украину.
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