Оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на семьи украинских пограничников

16:34, 21 марта 2014
Политика
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В Крыму украинским пограничникам продолжают угрожать оружием и оказывают психологическое давление не только на них, но и на членов их семей.

REUTERS

Как уже сообщалось, агрессоры ставят ультиматум о выселении семей пограничников из служебных квартир, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.Читайте такжеПограничники заявляют, что военные РФ угрожают оружием и выселяют семьи из служебных квартир

Кроме того, получена информация, что сотрудники ФСБ и представители так называемой «самообороны Крыма» осуществляют в городе Керчь обход местожительств пограничников вне границ военных городков. Они проверяют, выехали ли пограничники, которые не дали согласия перейти на сторону новосозданной крымской власти, в Украину.

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