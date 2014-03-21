Оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на семьи украинских пограничников

Как уже сообщалось, агрессоры ставят ультиматум о выселении семей пограничников из служебных квартир, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.Читайте такжеПограничники заявляют, что военные РФ угрожают оружием и выселяют семьи из служебных квартир

Кроме того, получена информация, что сотрудники ФСБ и представители так называемой «самообороны Крыма» осуществляют в городе Керчь обход местожительств пограничников вне границ военных городков. Они проверяют, выехали ли пограничники, которые не дали согласия перейти на сторону новосозданной крымской власти, в Украину.