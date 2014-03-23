Януковича поддержал российский националист африканского происхождения из Латвии

Они требовали возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича, который, по их мнению, может «навести порядок в стране».

В митинге принял участие бывший активист российской партии национал-большевиков Эдуарда Лимонова, гражданин Латвии Айо Бенес. Ранее он был замечен в Крыму, сообщают Новости Донбасса.