Януковича поддержал российский националист африканского происхождения из Латвии
07:06, 23 марта 2014Политика
0 0
Вчера в Донецке на площади Ленина проходил митинг пророссийских активистов.
Айо Бенес поддержал митинг в Донецке / Новости Донбасса
Они требовали возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича, который, по их мнению, может «навести порядок в стране».
В митинге принял участие бывший активист российской партии национал-большевиков Эдуарда Лимонова, гражданин Латвии Айо Бенес. Ранее он был замечен в Крыму, сообщают Новости Донбасса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter