СМИ: Похищенного в Бельбеке полковника Мамчура посадили в военную тюрьму

Об этом сообщает ресурс abcnews со ссылкой на жену Мамчура.

По ее словам, украинский командир позвонил ей и сообщил, что его арестовали и доставили в военную тюрьму в Севастополе, после чего связь прервалась.

Напомним, ранее сообщалось, что Мамчура похитили российские оккупанты.

Как сообщил глава медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев, последний раз Мамчура видели после штурма авиабазы, когда «он стоял и разговаривал с неизвестным мужчиной в военной форме».