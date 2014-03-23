СМИ: Похищенного в Бельбеке полковника Мамчура посадили в военную тюрьму
00:27, 23 марта 2014Политика
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Похищенный командир украинской воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур арестован и находится в военной тюрьме в Севастополе.
Полковника Мамчура бросили за решетку / Reuters
Об этом сообщает ресурс abcnews со ссылкой на жену Мамчура.
По ее словам, украинский командир позвонил ей и сообщил, что его арестовали и доставили в военную тюрьму в Севастополе, после чего связь прервалась.
Напомним, ранее сообщалось, что Мамчура похитили российские оккупанты.
Как сообщил глава медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев, последний раз Мамчура видели после штурма авиабазы, когда «он стоял и разговаривал с неизвестным мужчиной в военной форме».
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