Тимошенко заявила о недопустимости федерализации Украины

Об этом она сказала в программе «Шустер Live».

Она отметила: «Федерализация - это один из ультиматумов Путина, который он нам объявил для начала мирного сосуществования. Нам просто говорят, пожалуйста, превратите еще восточные и южные регионы во что-нибудь вроде Крыма по правам и возможностям, а мы потом этой федерализацией воспользуемся для того, чтобы остальную часть территорий, так называемую подкову, также превратить в автономные республики Крым в выполнении Кремля».

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При этом Тимошенко добавила, что «федерализация сегодня в том понимании, в котором ее хочет видеть Путин в Украине недопустима. Это практически путь на уничтожение Украины».