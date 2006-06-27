Литвин сказал вслух то, о чем все молчали

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что за кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО на должности спикера и премьер-министра проголосует необходимое количество народных депутатов, в случае, если голосование будет происходить не “в пакете”, а согласно Регламенту парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если будет голосование не “в пакете”, а так, как требует регламент, процедура, то у меня, честно говоря, есть большие сомнения», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, утвердят ли депутаты кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность председателя ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, то же касается и избрания Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Отвечая на вопрос, кто может быть председателем ВР, В.ЛИТВИН отметил, что это должен быть человек, который не позволит руководить парламентом координатору коалиции.

«Это должен быть человек, который готов будет обеспечить компромисс, который готов будет и способен обеспечить равновесие, который готов будет консолидировать через консолидацию ВР украинское общество, поскольку это не удается сегодня ни Президенту, ни действующему правительству. Напротив, все действия приводят к углублению раскола и противостояния», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его убеждению, парламент должен взять на себя эту миссию.

Отвечая на вопрос, как он относится к кандидатуре на должность председателя ВР П.ПОРОШЕНКО, В.ЛИТВИН отметил, что относится нормально, как и к кандидатуре любого из народных депутатов. «Я думаю, что каждый может выполнять эту функцию», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что от кандидатуры П.ПОРОШЕНКО не в восторге ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни социалисты, ни часть «Нашей Украины», ни Президент.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что, судя по всему, должность премьера будет отдана Ю.ТИМОШЕНКО и, ввиду внутреннего и внешнего факторов, нужен человек, который будет на себя перебирать конфликт, который обязательно возникнет между Президентом и премьер-министром.

«При такой ситуации не будет выведен на прямую конфликт между Президентом и премьером», - считает он.