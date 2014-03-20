Яценюк: Ассоциация - это шаг к членству в ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Арсений Яценюк заявил перед переговорами в Еврокомиссии накануне запланированного на завтра подписания политической части соглашения.

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"Это то, за что сложила головы вся Украина. Украина становится частью общего европейского пространства. Это шаг к членству в Европейском Союзе в будущем", - сказал Яценюк.

Он считает положительным тот факт, что политическая и экономическая части соглашения будут подписываться отдельно.

"Это даст возможность еще раз провести консультации с нашим бизнесом, чтобы снять все негативные последствия и опасения. Парламент потом ратифицирует политическую часть Соглашения, и Украина будет де-факто и де-юре ближе к Европе, станет частью европейского пространства", - сказал глава правительства.