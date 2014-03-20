Суд оставил Добкина под домашним арестом

Как сообщили УНИАН в суде, такое решение было принято сегодня коллегией судей Апелляционного суда, которая рассматривала жалобу Михаила Добкина на избрание ему судом первой инстанции меры пресечения.

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В свою очередь, Добкин в комментарии журналистам отметил, что не согласен с решением суда, открытое против него дело считает политическим, но меру пресечения будет соблюдать без нарушений.

Также Добкин заявил, что на следующей неделе намерен подать в Центральную избирательную комиссию заявление о регистрации кандидатом на должность президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 марта после допроса в Генпрокуратуре экс-председатель Харьковской ОГА Добкин был задержан и направлен в СИЗО согласно постановлению Шевченковского райсуда от 1 марта.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры Украины, Добкину было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины).