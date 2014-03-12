Добкин: Буду арестованным баллотироваться в Президенты

"Посадили под домашний арест.Ну и ..с ними. Взгляды и жизненные принципы не меняю.Планы тоже. Буду арестованным баллотироваться в Президенты", - написал Добкин в Twitter.

Напомним, 11 марта Печерский районный суд г. Киева присудил бывшему главе Харьковской ОГА Михаилу Добкину домашний арест в качестве меры пресечения.

Задержан экс-губенатор был 10 марта. Добкину сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины), отмечают в Генпрокуратуре.