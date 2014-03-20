Украинские военные в "Бельбеке" открыли огонь по провокаторам

Как сообщили в воинской части А-4515, 19 марта 2014 года в 20:30 была осуществлена провокация на территории части.

"Группа неизвестных попыталась проникнуть на территорию части, используя при этом свето-шумовые гранаты. Военнослужащие на посту открыли огонь, в результате чего провокаторы отступили от границ территории части", говорится в сообщении.

Читайте такжеУ Севастополі взяли штурмом штаб ВМС України

Как сообщал УНИАН, 18 марта, во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин, который находился на наблюдательной башне автопарка части.

В связи с гибелью украинского военнослужащего, воинскимм частям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в АР Крым, разрешено применять оружие.