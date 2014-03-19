В ООН Украина говорила о нарушениях на крымском "референдуме", РФ называла их "доброй традицией"
Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявил, что Автономная Республика Крым с насилием ушла из Украины.
Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
"Украина и весь цивилизованный мир никогда не признает референдум в Крыму и его независимость. Нужно понимать, что Крым с насилием ушел с Украины", - сказал Сергеев.
"Мы призываем все страны не признавать Крым субъектом международного права и не подписывать никаких документов с незаконными властями АР Крым", - добавил постпред Украины.
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Кроме того, Сергеев упомянул массовые нарушения во время проведения "референдума" о статусе Крыма.
В ответ на заявление Сергеева о том, что многие голосовали на референдуме на дому, заявил, что это "старая добрая традиция" помощи тем, кто сам не может по каким-либо причинам попасть на избирательный участок.