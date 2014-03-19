Украина выходит из СНГ и вводит визовый режим с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

По его словам, соответствующее решение принято на заседании СНБО.

“СНБО принял решение начать процедуру выхода из СНГ”, - сказал он.

Также Парубий сообщил, что принято решение проработать обращение о проведении совместных учений с военнослужащими стран-гарантов территориальной целостности Украины.

Кроме того, Украина введет визовый режим с Россией.

“На СНБО было поручено МИД ввести визовый режим с РФ”, - сказал он.

Парубий отметил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил МИД проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

По его словам, уже в течение нескольких часов должен быть введен въезд для граждан России на территорию Украины исключительно по заграничным паспортам.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100 % тех, кто принимал в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекты - Крым и Севастополь.

Того же дня в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии к России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов.