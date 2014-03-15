Парубий отказался от депутатского мандата
21:50, 15 марта 2014Политика
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Председатель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий написал заявление о сложении депутатских полномочий.
Парубий отказался от депутатского мандата
"Написал заявление о сложении мандата. Уложился в отведенные Конституцией 20 дней. Сейчас все время буду уделять СНБО", - сообщил он в Twitter.
Напомним, Парубий был назначен главой СНБО 27 февраля.
Заявление Парубия
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