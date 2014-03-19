Коновалюк инициирует создание комиссии по урегулированию ситуации в Крыму

«Вернувшись в Киев, мы будем все-таки обращаться и к новому руководству страны, и к Министерству обороны с тем, чтобы была в срочном порядке создана совместная комиссия, готовились межгосударственные соглашения, которые касаются пребывания украинских частей, военнослужащих Украины, которые останутся верны присяге» - заявил Валерий Коновалюк во время прямого включения из Севастополя, в эфире радиостанции «Ренессанс».

Политик пребывает в Крыму вместе с бывшим Омбудсменом Украины Ниной Карпачевой. После того как они стали свидетелями захвата штаба Военно-морских сил Украины, Карпачева также выказала свое беспокойство по поводу ситуации на полуострове:

«Меня очень тревожит честно говоря ситуация с нашими военнослужащими, потому что никаких абсолютно четких команд они не получили до сегодняшнего дня. Я в Севастополе была еще до референдума и тогда они не получали команд и командирам частей приходилось брать на себя принятия решений» - сказала Нина Карпачева в эфире радиостанции «Бизнес».

Оба общественных деятеля сходятся во мнениях, что Верховная Рада и Министерство обороны Украины, взяв во внимание заявление Государственной думы Российской Федерации, должна начать подготовку межправительственного соглашения о статусе военных, которые несут службу на территории Крымской автономии и Севастополя.