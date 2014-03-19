Аваков назвал неадекватными действия свободовцев

Аваков заявил, что готов провести расследование относительно действий "свободовцев", которые силой заставили и. о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нардепы в недостойном манере заставили сегодня вечером написать заявление об отставке руководителя первого украинского телеканала", - отмечает Аваков.

"То, что я увидел на видео по действиям народных депутатов в офисе УТ-1 - безобразие. УТ-1 в его нынешнем виде - безобразно, но и такой метод решения проблемы - безобразие. Считаю действия народных депутатов неадекватными", - написал он.

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По его словам, оценку и квалификацию возможных неправомерных действий нардепов, учитывая их особый статус, может дать исключительно Генпрокуратура.

"Вместе с тем, готов как министр внутренних дел, по поручению Генпрокуратуры, организовать проведение всех необходимых следственных действий", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, депутаты от ВО ”Свобода” заставили и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.

Это подтвердил сам Пантелеймонов в эфире ”Громдське ТВ”.

Представители ”Свободы” приехали в НТКУ в 19.30 и имели с Пантелеймоновим, по его словам, длинную и назойливую разговор.

После нее временного руководителя ”Первого национального” заставили написать заявление.

Народные депутаты силой посадили Пантелеймонова, били его по лицу и голове.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает допустимыми для демократического общества действия народных депутатов, которые пытаются силой решать кадровые вопросы".