Украина усилила режим на границе с Крымом - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер Украины Виталий Ярема на брифинге.

"Пограничные пункты, которые установлены сегодня на границе Крыма, Крымской автономии и Херсонской области, они существуют, и мы там будем усиливать пограничный режим не для того, чтобы осуществлять пограничные функции в отношении граждан Украины, а для того, чтобы на территорию Украины не попадали сепаратисты, не попадали те люди, которые ведут подрывную деятельность относительно Украинского государства", - отметил он.

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Первый вице-премьер также добавил, что набор бойцов в Национальную гвардию продолжается, и они пройдут соответствующую подготовку в ближайшее время.