Широкомасштабного вторжения РФ в Украину не будет – экс-глава разведки

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он заявил: «На глобальном уровне, то есть вход или проведение военной операции широкомасштабного характера не предполагается. Сейчас необходимо, чтобы мы овладели ситуацией в восточных регионах, стабилизировали ситуацию и никаких оснований ни в РФ, ни у спецслужб не будет что-то активно делать в этих регионах».

«Основной театр всех событий будет сейчас сориентирован на Крым, на реализацию сценария по входу Крыма в состав Российской Федерации, по другим направлениям будет эскалация напряженности регионального характера, инспирация сепаратистских действий, попытки обвинить в том, что нарушаются права русскоязычного населения», - отметил Маламуж.

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Эксперт убежден, что «широкомасштабное вторжение не предполагается, локализация мероприятий по Крыму будет иметь чрезвычайно сложный характер, и сейчас на двустороннем уровне этот вопрос решить будет очень тяжело. Только международный компонент очень высокого уровня может быть задействован для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но это будет не быстро – это займет месяцы или годы».

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть Крыма провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.