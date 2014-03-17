Обама - Путину: Вашингтон готов сделать так, чтобы действия России стоили ей еще дороже

Об этом, как говорится в сообщении Белого дома, он сказал лично президенту РФ Владимиру Путину в телефонном разговоре, пишет Украинский правда.

“Крымский "референдум" (в оригинальном тексте это слова также взяли в кавычки - ред.), который нарушает украинскую конституцию и прошел под давлением военной интервенции России, никогда не признают ни США, ни международное сообщество”, - заявил Обама.

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Также президент США в беседе с Путиным подчеркнул, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами "готов сделать так, чтобы действия России обошлись ей еще дороже".

Кроме того, Обама отметил, что украинское правительство продолжает принимать меры для деэскалации конфликта и что Россия еще может пойти по пути дипломатического решения сложившейся ситуации.

"Президент Обама еще раз отметил, что дипломатическое решение конфликта невозможно, пока военные силы РФ продолжают вторжения на украинскую территорию и проводят широкомасштабные учения на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

По словам президента Соединенных Штатов, глава Госдепа Джон Керри продолжит переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским правительством.