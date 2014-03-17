Константинов надеется на быстрое решение о принятии Крыма в РФ

"Я думаю, что (российские власти) ответят быстро (на обращение о вступлении Крыма в РФ). Это событие не только крымское, но российское и мировое. Поэтому, думаю, реакция будет быстрая", — сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также подтвердил, что этот вопрос будет одним из основных в ходе визита делегации Верховного совета Крыма в Москву, который начнется в понедельник. "Мы в Москву едем для того, чтобы нас уже взяли, наконец, и не уедем, пока не возьмут", — сказал спикер парламента.

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По его словам, в понедельник на сессии крымского парламента будут приняты все документы, необходимые для завершения процедуры обращения с просьбой о принятии Крыма в состав РФ. "Повестка насыщенная, будем работать в круглосуточном режиме. Завтра принимаем все юридически необходимые документы и будем имплементировать референдум — это очень важно для жизни республики, для последующего вхождения в состав Федерации как субъекта", — отметил Константинов.

РИА Новости http://ria.ru/world/20140317/999749128.html#ixzz2wAvQsbA4