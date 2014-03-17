Комиссия: всем жителям Крыма дали возможности для голосования
Всем жителям Крыма была предоставлена равная возможность проголосовать на референдуме 16 марта, заявил глава крымской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.
"Всем гражданам, всем жителям Автономной Республики Крым была предоставлена равная возможность прийти и сделать свой выбор. Почему тот или иной гражданин не пришел это его личное право", — заявил Малышев, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что многие крымские татар бойкотировали референдум, пишет РИА Новости.
Малышев подчеркнул, что "у него такой информации нет".
По его словам, данные по итоговой явке свидетельствуют о том, что результаты не зависят от национального или какого-либо иного признака.
Читайте такжеИзбирком Крыма нарисовал явку почти 83% избирателей
"Думаю, что, судя по той явке, которую я только что озвучил, вы понимаете, какая часть крымчан решила прийти и свое волеизъявление определить. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не связано с национальными признаками. Это связано именно с гражданской позицией того или иного человека, с гражданской позицией гражданина Крыма", — сказал Малышев.
Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.
Напомним, согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.
Согласно обработке 50% бюллетеней, 95,5% принявших участие в крымском "референдуме" высказались за присоединение к Российской федерации , 3,5% - за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. 1% бюллетеней признан недействительным.
По украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.