Комиссия: всем жителям Крыма дали возможности для голосования

"Всем гражданам, всем жителям Автономной Республики Крым была предоставлена равная возможность прийти и сделать свой выбор. Почему тот или иной гражданин не пришел это его личное право", — заявил Малышев, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что многие крымские татар бойкотировали референдум, пишет РИА Новости.

Малышев подчеркнул, что "у него такой информации нет".

По его словам, данные по итоговой явке свидетельствуют о том, что результаты не зависят от национального или какого-либо иного признака.

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"Думаю, что, судя по той явке, которую я только что озвучил, вы понимаете, какая часть крымчан решила прийти и свое волеизъявление определить. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не связано с национальными признаками. Это связано именно с гражданской позицией того или иного человека, с гражданской позицией гражданина Крыма", — сказал Малышев.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

Напомним, согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.

Согласно обработке 50% бюллетеней, 95,5% принявших участие в крымском "референдуме" высказались за присоединение к Российской федерации , 3,5% - за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. 1% бюллетеней признан недействительным.

По украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.