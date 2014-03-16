Экзит-пол крымских сепаратистов нарисовал 93% желающих воссоединиться с Россией

21:44, 16 марта 2014
Политика
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93 % избирателей Крыма высказались на референдуме 16 марта за присоединение Крыма к России - такие данные единственного в регионе экзит-пола.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, опрос проводил Республиканский институт политических и социологических исследований на заказ сайта Крыминформ".

Парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопрос:

1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта, в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

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