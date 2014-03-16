Экзит-пол крымских сепаратистов нарисовал 93% желающих воссоединиться с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, опрос проводил Республиканский институт политических и социологических исследований на заказ сайта Крыминформ".

Парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопрос:

1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта, в 8 утра и завершилось в 8 вечера.