В Крыму похитители священника УГКЦ составили на него админпротокол и отпустили

Похитители оказались "правоохранительными органами Крыма", сообщает медиаресурс УГКЦ.

Священнику "высказали подозрение, что он организовывает провокации. Отец Николай категорически опроверг такие обвинения. Он сообщил, что и в дальнейшем остается в Крыму со своими верными", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Севастополе из храма похитили греко-католического священникаНапомним, сегодня неизвестные вооруженные люди непосредственно из церкви прихода Успения Пресвятой Богородицы города Севастополя похитили и вывезли в неизвестном направлении отца Николая Квича, священника прихода, главного военного капеллана УГКЦ в Крыму.

Как сообщили изданию в Департаменте Патриаршей курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины, не один раз на протяжении марта 2014 года священники УГКЦ получали угрозы, устные и письменные, с требованием покинуть территорию Крыма.