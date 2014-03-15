Венецианская комиссия признала "референдум" в Крыму нелегитимным

Эксперты Совета Европы по конституционному праву заявили, что предстоящий в Крыму 16 марта референдум о присоединении к России является нелегитимным.

Читайте такжеРоссия не торопится давать Крыму обещанные деньгиВенецианская комиссия мотивирует свое заключение тем, что возможность проведения такого референдума не предусмотрена ни украинской, ни крымской конституциями. Эксперты также указывают на тот факт, что условия для проведения данного референдума не отвечают демократическим стандартам, сообщает Зеркало Недели.

Председатель Совета Европы - министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в субботу, 15 марта, сообщил агентству dpa, что официальное заключение Венецианской комиссии будет опубликовано 21-22 марта.

Он отметил, что "в прямой демократии самой по себе нет, конечно, ничего плохого, однако она требует правовой и демократической основы". Напомнив о том, что голосование в Крыму будет проходить в атмосфере угроз, Курц констатировал, что в данном случае такой основы, очевидно, не существует.